«Я не такой игрок». Сперцян извинился перед защитником ЦСКА Рошей за грубый фол

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян принёс свои извинения защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше за грубый фол в первом тайме матча 4-го тура РПЛ, после которого бразилец не смог продолжить игру. Полузащитник «быков» попал шипами в ногу игроку красно-синих, после чего у Роши началось кровотечение. Позднее он покинул пределы стадиона на костылях.

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел.

Если убрать предвзятость, то это эпизод на жёлтую карточку? Ой, посмотрев повтор, я даже подумал, что это красная карточка. Я действительно не видел его, делал шаг. С одной стороны был Мойзес, он меня подталкивал. Так получилось, но я этого не хотел! Нога пошла по прямой…

По принципам чистой игры не хотел ли подойти к судье и сказать, чтобы он дал жёлтую? В игре я не понял. Когда эпизод закончился, я подбежал к нему и увидел кровь. Это выглядело страшно! Я хочу извиниться, я не такой игрок», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

10 августа состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Итоговый результат — 2:1.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.