Ванья Дркушич подпишет четырёхлетний контракт с «Зенитом»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич перейдёт в санкт-петербургский «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ванья Дркушич подпишет контракт с санкт-петербургским клубом на четыре года, после чего уедет в сербскую «Црвену Звезду» на правах аренды.

В минувшем сезоне, по итогам которого «Сочи» вылетел в Мелбет Первую лигу, словенский футболист провёл 24 матча во всех турнирах, где отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дркушича составляет € 3,5 млн.

«Зенит» после четырёх матчей занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 12 очков.