Радимов: Абаскаль и Тедеско скакали по бровке, красиво одевались, а Станкович — глыба

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением о новом главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«Мне очень нравится, как Станкович ведёт себя на бровке. Даже по его взгляду видно, что он не психует. У него огромный игровой опыт – и это сказывается. Футболисты к нему относятся с уважением. И если сравнить его с Абаскалем и Тедеско, которые демонстративно скакали на бровке, красиво одевались, это говорит не в их пользу, а в пользу Станковича. Видно, что человек – глыба, что он знает, что хочет от команды, «Спартак» прессингует, играет вперёд. Это то, что нужно для «Спартака», когда главный ведёт себя, как нормальный человек, нормальный тренер», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна главным тренером команды с начала нового сезона. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял итальянскую «Сампдорию» и «Црвену Звезду» из Белграда.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги красно-белые под руководством Станковича набрали шесть очков и на текущий момент занимают пятое место.