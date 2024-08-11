Главный тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Динамо» Мх

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 4-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» со счётом 2:0.

«У них чего-то опасного и не было, только со стандартных положений. Можно говорить, что инициативой мы всё-таки владели, в каких-то эпизодах соперник пытался её перехватить. Однако в целом игра была под нашим контролем, но без такого изыска, как было в матче в Грозном.

Нельзя забывать и о том, что хоть соперник и первый сезон в высшей лиге, что у него мало очков, но он представляет грозную силу. Вы видели, как они потрепали нервы командам до этого? Это боевой соперник, вязкий, который навязывает борьбу», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» после четырёх матчей набрал девять очков и располагается на третьем месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 12 очков.