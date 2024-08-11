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Гарначо повторил празднование Роналду после гола в Суперкубке Англии

Гарначо повторил празднование Роналду после гола в Суперкубке Англии
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, забив гол в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити (1:1, 6:7 пен.), повторил празднование португальского нападающего Криштиану Роналду.

Суперкубок Англии — 2024 . Финал
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
7 : 6
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 82'     1:1 Б. Силва – 89'    
Начало празднования

Начало празднования

Фото: Кадр транлсяции

Начало празднования

Начало празднования

Фото: Кадр трансляции

На 82-й минуте счёт открыл забил вышедший на замену полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо с передачи Бруну Фернандеша. Однако спустя семь минут «Манчестер Сити» сравнял счёт: отличился полузащитник Бернарду Силва. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Во втором круге «горожане» обыграли «красных дьяволов» со счётом 3:1. Также команды встретились в финале Кубка Англии. В том матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1.

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