Нгамалё опубликовал пост после незабитого пенальти в матче «Зенит» — «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё после матча 4-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1), в котором футболист не забил пенальти, опубликовал обращение. Нгамалё пробил пенальти на 86-й минуте, но его удар парировал голкипер «Зенита» Евгений Латышонок.

«Сегодня у вас есть слава, а на следующий день вы изолированы со всех сторон. Сегодняшний день был не для нас, не для меня, но сегодняшняя реальность — это не завтрашний день. Мы держим голову высоко поднятой и возвращаемся к работе», — написал Нгамалё в социальной сети.

После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.