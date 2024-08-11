Стало известно, сколько предлагала «Осасуна» за Дркушича до трансфера в «Зенит»

Испанская «Осасуна» предлагала футбольному клубу «Сочи» € 4 млн и бонусы за словенского защитника Ванью Дркушича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что Ванья Дркушич перейдёт в «Зенит». Футболист сборной Словении подпишет контракт с санкт-петербургским клубом на четыре года, после чего уедет в сербскую «Црвену Звезду» на правах аренды.

В минувшем сезоне, по итогам которого «Сочи» вылетел в Мелбет Первую лигу, словенский футболист провёл 24 матча во всех турнирах, где отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дркушича составляет € 3,5 млн.