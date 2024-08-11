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Мусаев — о травме Кайо: осмотр показал, что крестообразные связки целы, нужно делать МРТ

Мусаев — о травме Кайо: осмотр показал, что крестообразные связки целы, нужно делать МРТ
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1), а также высказался о состоянии защитника Кайо, получившего травму и заменённого в первой половине встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

— Голы в концовках матчей — это везение?
— Вообще с вами не согласен. Я думаю, что мы заслужили победу, провели хороший, цельный матч, играли достаточно дисциплинированно. Ещё понравилось, что после первого гола мы не откатились и продолжали идти вперёд.

— Что с Кайо? Он неудачно приземлился, это было страшно.
— Да, это страшно. Первичный осмотр показал, что крестообразные связки целы, но нужно делать МРТ, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

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