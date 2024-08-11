Мусаев — о травме Кайо: осмотр показал, что крестообразные связки целы, нужно делать МРТ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1), а также высказался о состоянии защитника Кайо, получившего травму и заменённого в первой половине встречи.

— Голы в концовках матчей — это везение?

— Вообще с вами не согласен. Я думаю, что мы заслужили победу, провели хороший, цельный матч, играли достаточно дисциплинированно. Ещё понравилось, что после первого гола мы не откатились и продолжали идти вперёд.

— Что с Кайо? Он неудачно приземлился, это было страшно.

— Да, это страшно. Первичный осмотр показал, что крестообразные связки целы, но нужно делать МРТ, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.