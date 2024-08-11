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Защитник «Ман Сити» Аканджи назвал голкипера Эдерсона лучшим пенальтистом в команде

Защитник «Ман Сити» Аканджи назвал голкипера Эдерсона лучшим пенальтистом в команде
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Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи после матча за Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 7:6 пен.) назвал голкипера Эдерсона лучшим пенальтистом в команде. В этой игре Эдерсон отбил один пенальти в серии, а также сам реализовал свою попытку.

Суперкубок Англии — 2024 . Финал
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
7 : 6
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 82'     1:1 Б. Силва – 89'    

«Возможно, Эдерсон — лучший пенальтист в нашей команде, очевидно, Эрлинг Холанд — тоже. Я не видел, чтобы он промахивался за нас. Знаю, что, когда он исполняет пенальти, это гол. Сегодня он также спас нас одним хорошим сейвом, так что я действительно рад за него», — приводит слова Аканджи пресс-служба «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Во втором круге «горожане» обыграли «красных дьяволов» со счётом 3:1. Также команды встретились в финале Кубка Англии. В том матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1.

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