Видеообзор победы «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» Москва

Вчера, 10 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

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В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в игре был забит на 55-й минуте. Его автором стал нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 86-й минуте голкипер сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар с 11-метровой отметки.

После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» заработало девять очков и находится на второй строчке.