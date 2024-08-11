Вчера, 10 августа, состоялись четыре матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Результаты матчей РПЛ 10 августа:

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала — 2:0;

«Зенит» — «Динамо» Москва — 1:0;

«Оренбург» — «Акрон» — 2:2;

«Краснодар» — ЦСКА — 2:1.

Сегодня, 11 августа, 4-й тур чемпионата России завершится двумя матчами: «Крылья Советов» — «Факел» и «Спартак» — «Ахмат».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. На второй строчке располагается московское «Динамо», заработав девять очков. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (9). В зоне прямого вылета находятся воронежский «Факел» (1) и самарские «Крылья Советов» (0).