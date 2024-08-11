Вчера, 10 августа, состоялись четыре матча 5-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025.

Результаты матчей Первой лиги 10 августа:

«СКА-Хабаровск» — «Шинник» — 0:0;

«Сокол» — «Балтика» — 1:1;

«Сочи» — «Черноморец» — 2:1;

«Алания» — «Енисей» — 0:1.

Сегодня, 11 августа, состоятся ещё три матча 5-го тура Первой лиги. Тур завершится в понедельник, 12 августа.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет тульский «Арсенал». Команда набрала 12 очков за четыре матча. На второй строчке располагается нижнекамский «Нефтехимик», заработав девять очков. Тройку лидеров замыкает саратовский «Сокол» (9). В зоне прямого вылета находятся новороссийский «Черноморец» (3), «Уфа» (3) и ярославский «Шинник» (1).