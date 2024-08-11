Павел Мамаев ответил на вопрос о возобновлении футбольной карьеры

Бывший футболист «Торпедо», ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев высказался о возможном возобновлении профессиональной карьеры.

– Видимо, вам совсем некогда скучать по большому футболу.

– Ни разу не задумывался об этом. Пришло время заканчивать с футболом – я и закончил. Сейчас во главе угла у меня семья и академия.

– Вообще не хотите вернуться на большие футбольные поля?

– Точно нет! У меня даже времени на такие мысли нет, – приводит слова Мамаева Metaratings.

В начале 2023 года Павел Мамаев объявил о завершении игровой карьеры. Сейчас экс-футболист живёт в Дубае, где у него свой бизнес – детская футбольная академия.

В своей игровой карьере 35-летний Павел Мамаев выступал за «Краснодар», «Химки», московские ЦСКА и «Торпедо», а также за «Ростов». За сборную России он провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.