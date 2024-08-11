Андрей Лунин выдвинул «Реалу» новое требование для продления контракта с клубом

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин требует от клуба гарантию большей роли в команде, чтобы согласиться на новый контракт до 2029 года, сообщает Relevo.

Руководство, в свою очередь, не намерено ни на шаг отступать от условий, которые стороны уже согласовали в марте и апреле. Мадридцы считают, что если Лунин хочет остаться в «Реале», то только на определённых клубом условиях.

Главный тренер Карло Анчелотти считает первым номером Тибо Куртуа, а Лунину будет давать играть только в Кубке Испании и в случаях, когда бельгийцу понадобится замена. В «Реале» этот вопрос даже не ставят под сомнение.

В клубе считают, что задержка Андрея с принятием решения по будущему обусловлена ​​его окружением. Агент Жорже Мендеш ищет другие варианты для футболиста.

В «Реале» есть несколько человек, считающих, что давление на Лунина сработает, что приведёт к подписанию нового контракта. По сведениям источника, если команда останется без второго вратаря – снова пригласят Кепу Аррисабалагу из «Челси».

Действующее трудовое соглашение Лунина с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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