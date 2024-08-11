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Голкипер «Ман Сити» Эдерсон рассказал о своём будущем на фоне различных слухов

Голкипер «Ман Сити» Эдерсон рассказал о своём будущем на фоне различных слухов
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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон подтвердил, что останется в команде, а не перейдёт этим летом в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

«Всё закончено. Я общался с некоторыми игроками, тренером, директором – всеми. Я побеседовал со своей семьёй. Это было общее решение – мы остаёмся в «Сити» ещё на несколько лет.

В СМИ пишут много вещей, иногда немного придумывая. Но я уже определился со своим будущим, особенно после разговора с Гвардиолой. В этом сезоне я полностью сосредоточен на «Ман Сити» с моими одноклубниками в поисках новых титулов», – сказал Эдерсон в разговоре с ESPN.com.br

Ранее в СМИ появлялась информация, что бразильским вратарём «Манчестер Сити» интересуются «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Эдерсон выступает в составе «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период он принял участие в 332 матчах во всех турнирах, 155 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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