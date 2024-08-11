Игорь Денисов назвал свою зарплату и сумму, которую тратит на содержание детской команды

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов, ныне тренирующий детей в академии московского «Торпедо», рассказал о своих затратах на содержание команды.
— Ты содержишь интернат футбольного клуба «Торпедо» своего возраста?
— Я содержу вообще всю команду «Торпедо» 2011 года, своего возраста, да.
— Это как? А в «Торпедо» ничего не делают?
— 80 тысяч рублей мне платят за зарплату…
— А дальше, форма есть у «Торпедо»?
— Только форма, экипировку, всё покупаю сейчас на данный момент я сам.
— То есть вы едете на турнир или на сбор, платишь ты за билеты, за проживание?
— За билеты в последний раз платили родители, а за проживание платил я. Ну, я трачу на команду до миллиона в месяц, если в среднем, за последние полгода, – сказал Денисов в выпуске YouTube-канала Nobel.
40-летний Игорь Денисов стал тренером академии московского «Торпедо» минувшей зимой. Он завершил игровую карьеру в 2019 году.