Игорь Денисов назвал свою зарплату и сумму, которую тратит на содержание детской команды

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов, ныне тренирующий детей в академии московского «Торпедо», рассказал о своих затратах на содержание команды.

— Ты содержишь интернат футбольного клуба «Торпедо» своего возраста?

— Я содержу вообще всю команду «Торпедо» 2011 года, своего возраста, да.

— Это как? А в «Торпедо» ничего не делают?

— 80 тысяч рублей мне платят за зарплату…

— А дальше, форма есть у «Торпедо»?

— Только форма, экипировку, всё покупаю сейчас на данный момент я сам.

— То есть вы едете на турнир или на сбор, платишь ты за билеты, за проживание?

— За билеты в последний раз платили родители, а за проживание платил я. Ну, я трачу на команду до миллиона в месяц, если в среднем, за последние полгода, – сказал Денисов в выпуске YouTube-канала Nobel.

40-летний Игорь Денисов стал тренером академии московского «Торпедо» минувшей зимой. Он завершил игровую карьеру в 2019 году.

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