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Нападающий «Локо» Сулейманов: с такой игрой «Динамо» Мх точно останется в Премьер-Лиге

Нападающий «Локо» Сулейманов: с такой игрой «Динамо» Мх точно останется в Премьер-Лиге
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал игру соперника после домашней победы над махачкалинским «Динамо» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    

«Динамо» Махачкала — молодцы, очень хорошо бьются. Даже в раздевалке после матча сказали, что с такой игрой они точно останутся в Премьер-Лиге. Они очень жёстко идут в стыки и не дают командам играть так, как они хотят. От них идёт постоянный прессинг», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В четырёх матчах чемпионата России махачкалинское «Динамо» набрало два очка и занимает в текущей турнирной таблице РПЛ 13-е место — в зоне стыковых матчей, при этом у всех находящихся ниже клубов есть игра в запасе.

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