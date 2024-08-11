Нападающий «Локо» Сулейманов: с такой игрой «Динамо» Мх точно останется в Премьер-Лиге

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал игру соперника после домашней победы над махачкалинским «Динамо» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

«Динамо» Махачкала — молодцы, очень хорошо бьются. Даже в раздевалке после матча сказали, что с такой игрой они точно останутся в Премьер-Лиге. Они очень жёстко идут в стыки и не дают командам играть так, как они хотят. От них идёт постоянный прессинг», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В четырёх матчах чемпионата России махачкалинское «Динамо» набрало два очка и занимает в текущей турнирной таблице РПЛ 13-е место — в зоне стыковых матчей, при этом у всех находящихся ниже клубов есть игра в запасе.