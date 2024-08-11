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Карпукас: Максим Глушенков был недостающей деталью для «Зенита»

Карпукас: Максим Глушенков был недостающей деталью для «Зенита»
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Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился мнением о нападающем Максиме Глушенкове после его перехода из стана железнодорожников в «Зенит» нынешним летом.

«С Максимом Глушенковым переписываемся. Поздравил после победы в Суперкубке, после матча с «Ростовом» Серёжа с ним созванивался — тоже сказал пару слов. Очень рад за него. Хороший футболист.

Он как будто был недостающей деталью для «Зенита». Он понимает, как там играть. Глушенков — техничный, мобильный. Подошёл по всем критериям», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Глушенков принял участие в шести мачтах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей.

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