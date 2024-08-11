Николич — о матче с «Краснодаром»: тяжёлый перелёт, тяжёлое поле, некомфортная погода

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, как он может оценить количество голевых моментов, созданных его командой в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром», в котором армейцы уступили со счётом 1:2.

«Были эпизоды, когда точно надо было забивать гол. Тяжёлая игра, как и в прошлый раз. Тяжёлый перелёт, тяжёлое поле, очень некомфортная для футбола погода. Эта игра на юге стала третьей за 20 дней, но уже такие выезды закончились, теперь двигаемся дальше», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА на официальном сайте клуба.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

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