Вратарь «Динамо» Мх Волк объяснил, чего не хватило для победы над «Локомотивом»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:2).

«Я думаю, в матче с «Локомотивом» для победы нам не хватило надёжной игры в обороне и забитых голов. Я уверен, что у наших футболистов и нападающих есть потенциал забивать голы. Но, наверное, стоит больше времени уделить этому компоненту и создавать большее количество моментов. Я уверен, что голы придут и ребята по команде будут забивать.

Отсутствие нашего капитана Муталипа Алибекова в матче с «Локомотивом» — это потеря. Но он всё равно находился на игре и перед матчем сказал несколько слов. Поэтому в любом случае он нас поддерживает и двигает вперёд. Но я думаю, что у нас есть много лидеров на поле, способных проявить себя», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.