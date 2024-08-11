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Вратарь «Динамо» Мх Волк объяснил, чего не хватило для победы над «Локомотивом»

Вратарь «Динамо» Мх Волк объяснил, чего не хватило для победы над «Локомотивом»
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    

«Я думаю, в матче с «Локомотивом» для победы нам не хватило надёжной игры в обороне и забитых голов. Я уверен, что у наших футболистов и нападающих есть потенциал забивать голы. Но, наверное, стоит больше времени уделить этому компоненту и создавать большее количество моментов. Я уверен, что голы придут и ребята по команде будут забивать.

Отсутствие нашего капитана Муталипа Алибекова в матче с «Локомотивом» — это потеря. Но он всё равно находился на игре и перед матчем сказал несколько слов. Поэтому в любом случае он нас поддерживает и двигает вперёд. Но я думаю, что у нас есть много лидеров на поле, способных проявить себя», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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