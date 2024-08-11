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Агуэро объяснил, почему Альваресу стоит перейти в мадридский «Атлетико»

Агуэро объяснил, почему Альваресу стоит перейти в мадридский «Атлетико»
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Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался относительно потенциального перехода нападающего «горожан» Хулиана Альвареса в мадридский «Атлетико».

«Он идеальный игрок для Симеоне. В «Атлетико» Хулиан будет выходить в каждом матче благодаря своей манере игры и по причине отсутствия конкуренции с Холандом. В минувшем сезоне Альварес много играл, потому что Эрлинг получил травму, но в нынешнем году, если он не получит травму, то Хулиан всё равно будет вторым нападающим. В «Атлетико» он будет игроком стартового состава. Клуб хочет подписать его, и я думаю, что болельщики будут очень рады его приезду», — приводит слова Агуэро AS.

Ранее в СМИ появлялась информация, что испанский клуб заплатит «Манчестер Сити» € 95 млн за трансфер Альвареса. При этом «матрасники» заплатят € 75 млн в виде фиксированной суммы и ещё € 20 млн — в качестве дополнительных выплат.

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