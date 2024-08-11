Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Нант. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» подписала контракт с азербайджанским голкипером

«Барселона» подписала контракт с азербайджанским голкипером
Аудио-версия:
Комментарии

Испанская «Барселона» объявила о подписании контракта с азербайджанским вратарём Эльдаром Тагизаде. 21-летний голкипер перешёл в каталонский клуб на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года. Отметим, что Тагизаде будет выступать за вторую команду сине-гранатовых.

Эльдар Тагизаде является воспитанником бакинского «Нефтчи». Позднее футболист выступал за испанский клуб «Марсет», а затем на протяжении двух лет находился в системе французского «Клермона». Последним клубом голкипера был испанский «Луго», где он также выступал за вторую команду.

Вторая команда «Барселоны» выступает в третьем по силе дивизионе страны. По итогам прошлого сезона клуб занял третье место и вышел в плей-офф за право выйти в Сегунду. Однако в финале сине-гранатовые уступили «Кордобе» по сумме двух матчей (2:3).

Материалы по теме
«Барселона» намерена улучшить контракт звезды Олимпиады-2024 Лопеса — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android