Бруну Фернандеш: нет людей, которые хотели бы побеждать больше, чем игроки «Ман Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после матча Суперкубка Англии, в котором «красные дьяволы» уступили «Манчестер Сити» (1:1, 7:6 пен.).

«Я думаю, что когда начинается новый сезон, то всегда чувствуется волнение. Мы почувствовали это и со стороны болельщиков.

Мы хотим развлекать болельщиков и хотим выигрывать матчи, потому что они хотят видеть победы своей команды, и нет людей в мире, желающих побеждать больше, чем футболисты, находящиеся в этой раздевалке [«Манчестер Юнайтед»].

Мы собираемся сделать всё, чтобы болельщики получили удовольствие от этого сезона. Знаем, что минувший сезон был действительно плохим и тяжёлым для них, как и для нас, поэтому мы хотим изменить ситуацию», — приводит слова Фернандеша Manchester Evening News.

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