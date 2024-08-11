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Игрок «Динамо» Мх Крачковский: правильно, что Бобровского отстранили — так судить нельзя

Игрок «Динамо» Мх Крачковский: правильно, что Бобровского отстранили — так судить нельзя
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский высказался относительно отстранения арбитра Яна Бобровского после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». В этой встрече махачкалинский клуб проиграл со счётом 0:1.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60', Глушков – 90+7' / нет

«Бобровского — судью нашего матча с «Пари НН» — отстранили и правильно сделали. Так нельзя судить, как он это делал. Но тот матч уже в прошлом. «Локомотиву» мы проиграли не из-за судьи.

Если говорить об отношении судей к нашей команде на старте сезона, то, может быть, в матче с «Химками» были с этим проблемы и точно с «Пари НН». С «Локомотивом» всё было честно», — сказал Крачковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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