Игрок «Динамо» Мх Крачковский: правильно, что Бобровского отстранили — так судить нельзя

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский высказался относительно отстранения арбитра Яна Бобровского после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». В этой встрече махачкалинский клуб проиграл со счётом 0:1.

«Бобровского — судью нашего матча с «Пари НН» — отстранили и правильно сделали. Так нельзя судить, как он это делал. Но тот матч уже в прошлом. «Локомотиву» мы проиграли не из-за судьи.

Если говорить об отношении судей к нашей команде на старте сезона, то, может быть, в матче с «Химками» были с этим проблемы и точно с «Пари НН». С «Локомотивом» всё было честно», — сказал Крачковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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