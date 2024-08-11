Корнеев — о фоле Сперцяна: в любом европейском чемпионате это была бы прямая красная

Бывший крайний нападающий «Эспаньола» и «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал эпизод с грубым фолом на защитнике Виллиане Роше в матче 4-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:2), после которого бразилец не смог продолжить игру. Напомним, полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу игроку красно-синих, после чего у Роши началось кровотечение. Позднее он покинул пределы стадиона на костылях.

«Как по мне, то в любом европейском чемпионате это была бы прямая красная карточка. Почему? Футболист играет в мяч, бьёт со всей силы, и у Сперцяна вытянута нога полностью, которая бьёт в этот голеностоп. Здесь может быть и перелом, что угодно. Ты входишь в соперника шипами, ты даже не бьёшь в мяч», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.