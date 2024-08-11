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«Милан» усилит состав защитником «Тоттенхэма»

«Милан» усилит состав защитником «Тоттенхэма»
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«Милан» купит 25-летнего правого защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла за € 15 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, контракт с бразильским футболистом будет рассчитан до 2028 года с возможностью продления ещё на сезон. В ближайшее время должно состояться медицинское обследование Рояла перед переходом в новый клуб.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности Роял провёл на поле 1335 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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