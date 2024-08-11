Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Нант. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Безруков высказался о ничьей в матче 4-го тура с «Ростовом»

Игрок «Рубина» Безруков высказался о ничьей в матче 4-го тура с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубин» Руслан Безруков высказался об игре 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 14'     1:1 Даку – 62'    

«В принципе, мы ожидали, что «Ростов» будет так играть, просто где-то не получалось использовать наш прессинг, который мы отрабатывали. За счёт этого «Ростов» выходил, а мы много сил потратили. Как раз таки было давление, которое оказывал «Ростов» в первом тайме.

Во втором тайме где-то перестроились, стали жёстче играть в отборах, что повлияло на эти переходные фазы. У нас получалось отбирать мяч, больше владеть им», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за четыре матча. «Ростов» заработал пять очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

Материалы по теме
Игрок «Рубина» Иву — о матче с «Ростовом»: после такой дороги всегда играется непросто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android