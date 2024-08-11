Игрок «Рубина» Безруков высказался о ничьей в матче 4-го тура с «Ростовом»

Полузащитник казанского «Рубин» Руслан Безруков высказался об игре 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«В принципе, мы ожидали, что «Ростов» будет так играть, просто где-то не получалось использовать наш прессинг, который мы отрабатывали. За счёт этого «Ростов» выходил, а мы много сил потратили. Как раз таки было давление, которое оказывал «Ростов» в первом тайме.

Во втором тайме где-то перестроились, стали жёстче играть в отборах, что повлияло на эти переходные фазы. У нас получалось отбирать мяч, больше владеть им», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за четыре матча. «Ростов» заработал пять очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.