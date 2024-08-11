Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Нант. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Ахмат»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Ахмат»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за три матча. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

В первом круге минувшего сезона РПЛ команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Ахмат» обыграл красно-белых со счётом 2:1.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Радимов: на месте Соболева мне было бы стыдно возвращаться в состав «Спартака»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android