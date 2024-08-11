Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев: нам не хватает фарта

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:2).

— Нам не хватило голов в матче с «Локомотивом». Моменты были, но подвела реализация. 2:0 на табло, поехали дальше. У нас вроде хорошие нападающие, но не хватает фарта.

— Насколько не хватало Муталипа Алибекова в качестве капитана в прошедшей игре?

— Капитана всегда не хватает, это главная роль на поле. Но у нас есть кому его заменить, ведь мы команда с ним или без него, — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав девять очков. Клуб из Дагестана занимает 13-е место, заработав два очка.