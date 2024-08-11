Овечкин планирует посетить матч Алексея Миранчука в Вашингтоне

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением относительно перехода российского футболиста Алексея Миранчука в «Атланту», выступающую в МЛС.

«Ему нужно просто показывать свою игру. Он уже отыграл несколько лет в Италии, поэтому у него не будет никаких затруднений перед тем, чтобы начать играть в Америке.

Мы с ним просто здоровались, и всё. Времени смотреть местный футбольный чемпионат особо нет. Конечно, если они приедут к нам, я обязательно приеду и посмотрю матч», — приводит слова Овечкина ТАСС.

30 июля «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов). Ранее в своей профессиональной карьере полузащитник выступал за московский «Локомотив».