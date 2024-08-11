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Гвардиола: не уверен, что «Манчестер Сити» готов к началу нового сезона

Гвардиола: не уверен, что «Манчестер Сити» готов к началу нового сезона
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил сомнение относительно готовности своей команды к началу нового сезона после победы в матче Суперкубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 7:6 пен.).

Суперкубок Англии — 2024 . Финал
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
7 : 6
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 82'     1:1 Б. Силва – 89'    

«Я не могу ответить, готовы ли мы [к сезону].

Мы могли проиграть сегодня, команда была близка к поражению за несколько минут до конца встречи, поэтому нужно подождать. Сегодня я увидел многое из того, что мне нравится. Первые 35 минут были превосходными. Но пока что мы далеки от своей лучшей формы. Это нормально, но лучше начинать с выигранного трофея. Так приятнее, но реальность такова, что от того, что нам удалось победить, ничего не изменилось», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

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