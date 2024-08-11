Гвардиола: не уверен, что «Манчестер Сити» готов к началу нового сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил сомнение относительно готовности своей команды к началу нового сезона после победы в матче Суперкубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 7:6 пен.).

«Я не могу ответить, готовы ли мы [к сезону].

Мы могли проиграть сегодня, команда была близка к поражению за несколько минут до конца встречи, поэтому нужно подождать. Сегодня я увидел многое из того, что мне нравится. Первые 35 минут были превосходными. Но пока что мы далеки от своей лучшей формы. Это нормально, но лучше начинать с выигранного трофея. Так приятнее, но реальность такова, что от того, что нам удалось победить, ничего не изменилось», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа: