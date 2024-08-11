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Игрок «Динамо» Мх Эгаш Касинтура: Газизов — мой второй отец

Игрок «Динамо» Мх Эгаш Касинтура: Газизов — мой второй отец
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура высказался о значимости генерального директора клуба Шамиля Газизова в своей жизни. Напомним, в 2021 году Газизов привёл ангольца в футбольный клуб «Уфа», который стал первой профессиональной командой для 26-летнего футболиста.

«В футбольном мире Газизов для меня второй отец. Он всегда мне помогает и дал возможность здесь находиться», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Касинтура выступает за махачкалинский клуб с лета 2023 года. За это время Эгаш успел провести в составе «Динамо» 38 матчей, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

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