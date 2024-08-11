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Тарханов: вся игра «Краснодара» и ЦСКА прошла в единоборствах, очень много брака

Тарханов: вся игра «Краснодара» и ЦСКА прошла в единоборствах, очень много брака
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Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ, в котором ЦСКА проиграл «Краснодару» со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Я не думаю, что у ЦСКА не получилось в матче с «Краснодаром», но вся игра прошла в единоборствах. «Краснодар» имел преимущество по владению мячом и по созданным моментам, поэтому «быки» не давали играть ЦСКА и что-то создавать у своих ворот. «Краснодар» — это хорошая команда, которая играла дома, поэтому было много движения и самоотдачи. Но не могу сказать, что «Краснодар» показывал тот футбол, который был раньше. Было много единоборств и брака со стороны обеих команд. При этом ЦСКА в конце матча душил и давил, а «Краснодар» просто отбивался», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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