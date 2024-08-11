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Расписание матчей Первой лиги 11 августа

Расписание матчей Первой лиги 11 августа
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Сегодня, 11 августа, в 5-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоится три матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

  • 15:00 мск. «Тюмень» — «Ротор»
  • 19:00 мск. «Арсенал» — «Нефтехимик»
  • 19:00 мск. «Чайка» — «Родина»

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», набравший 12 очков в четырёх матчах. На второй строчке располагается «Нефтехимик», заработавший девять очков после четырёх туров. Замыкает тройку лидеров саратовский «Сокол», который имеет в своём активе девять очков и сыграл уже пять матчей.

На последнем, 18-м месте находится ярославский «Шинник», набравший одно очко после пяти туров. На 17-й строчке располагается «Уфа», заработавшая три очка.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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