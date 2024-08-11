Голенков — об игре с «Рубином»: было желание реабилитироваться после матча с «Зенитом»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос, было ли у команды желание реабилитироваться в матче 4-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) за разгромное поражение в игре 3-го тура чемпионата России с «Зенитом» (5:0).

«Конечно. К «Рубину» готовились в обычном режиме. Что касается психологии, то я не сильно заметил, что разгромное поражение психологически как-то ударило. Мы — профессиональные спортсмены, каждый всё понимает», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за четыре матча. «Рубин» заработал четыре очка и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

В следующем туре «Ростов» встретится с «Оренбургом». Игра состоится 17 августа.

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