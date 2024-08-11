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Голенков — об игре с «Рубином»: было желание реабилитироваться после матча с «Зенитом»

Голенков — об игре с «Рубином»: было желание реабилитироваться после матча с «Зенитом»
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос, было ли у команды желание реабилитироваться в матче 4-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) за разгромное поражение в игре 3-го тура чемпионата России с «Зенитом» (5:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 14'     1:1 Даку – 62'    
МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Конечно. К «Рубину» готовились в обычном режиме. Что касается психологии, то я не сильно заметил, что разгромное поражение психологически как-то ударило. Мы — профессиональные спортсмены, каждый всё понимает», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за четыре матча. «Рубин» заработал четыре очка и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

В следующем туре «Ростов» встретится с «Оренбургом». Игра состоится 17 августа.

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