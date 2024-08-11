Сулейманов: удивлён, что Антон Миранчук без команды — такой игрок должен быть нарасхват

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о том, что экс-полузащитник железнодорожников Антон Миранчук всё ещё не нашёл себе новую команду.

«Не знаю, почему Антон Миранчук до сих пор без команды. Хоть у нас один агент, но никакой информации у меня нет. Честно говоря, удивляет, почему так происходит. Такой игрок должен быть нарасхват, а он пока сидит дома и тренируется. Его я могу представить в Европе, Антон — игрок европейского уровня», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.