Футболист «Рубина» Иву: до Ростова сложно добираться, но это наша работа

Полузащитник «Рубина» Иву Угочукву высказался о необходимости преодоления длительного пути, чтобы сыграть матч в Ростове. Напомним, казанский клуб встретится с «Ростовом» в игре 4-го тура РПЛ (1:1).

«Насколько тяжело профессиональному спортсмену преодолевать такое расстояние? Конечно, это сложно, потому что сначала самолёт, а потом ещё дорога автобусом — тоже достаточно длинная. Но это наша работа, мы — футболисты. Наша задача — выходить на поле и помогать команде», — приводит слова Иву «РБ Спорт».

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за четыре матча. «Рубин» заработал четыре очка и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

В следующем туре «Рубин» встретится с «Акроном». Игра состоится 19 августа.

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