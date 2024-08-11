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Футболист «Рубина» Иву: до Ростова сложно добираться, но это наша работа

Футболист «Рубина» Иву: до Ростова сложно добираться, но это наша работа
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Полузащитник «Рубина» Иву Угочукву высказался о необходимости преодоления длительного пути, чтобы сыграть матч в Ростове. Напомним, казанский клуб встретится с «Ростовом» в игре 4-го тура РПЛ (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 14'     1:1 Даку – 62'    

«Насколько тяжело профессиональному спортсмену преодолевать такое расстояние? Конечно, это сложно, потому что сначала самолёт, а потом ещё дорога автобусом — тоже достаточно длинная. Но это наша работа, мы — футболисты. Наша задача — выходить на поле и помогать команде», — приводит слова Иву «РБ Спорт».

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за четыре матча. «Рубин» заработал четыре очка и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

В следующем туре «Рубин» встретится с «Акроном». Игра состоится 19 августа.

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