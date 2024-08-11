Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Нант. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн отказался поднимать трофей, выигранный на стадионе «Тоттенхэма»

Кейн отказался поднимать трофей, выигранный на стадионе «Тоттенхэма»
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, ранее выступавший в составе «Тоттенхэма», отказался поднимать трофей, завоёванный мюнхенским клубом по итогам товарищеского турнира. Финальная игра этого соревнования состоялась на домашнем стадионе «шпор».

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
10 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Кулушевски – 1'     1:1 Юпамекано – 16'     1:2 Гнабри – 31'     1:3 Мюллер – 44'     2:3 Кулушевски – 62'    

«Потрясающе вернуться в место, которое всегда будет для меня особенным. Спасибо всем за невероятный приём. Здорово получить несколько минут игры и активизировать подготовку к сезону», — написал Кейн в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Кейн находился в системе лондонского клуба с 2004 года. За взрослую команду «шпор» он принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 280 голами и 61 результативной передачей.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» договорился с «Баварией» о покупке де Лигта и Мазрауи — Орнштейн

Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android