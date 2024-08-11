Кейн отказался поднимать трофей, выигранный на стадионе «Тоттенхэма»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, ранее выступавший в составе «Тоттенхэма», отказался поднимать трофей, завоёванный мюнхенским клубом по итогам товарищеского турнира. Финальная игра этого соревнования состоялась на домашнем стадионе «шпор».

«Потрясающе вернуться в место, которое всегда будет для меня особенным. Спасибо всем за невероятный приём. Здорово получить несколько минут игры и активизировать подготовку к сезону», — написал Кейн в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Кейн находился в системе лондонского клуба с 2004 года. За взрослую команду «шпор» он принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 280 голами и 61 результативной передачей.

Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»: