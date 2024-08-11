Кейн отказался поднимать трофей, выигранный на стадионе «Тоттенхэма»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, ранее выступавший в составе «Тоттенхэма», отказался поднимать трофей, завоёванный мюнхенским клубом по итогам товарищеского турнира. Финальная игра этого соревнования состоялась на домашнем стадионе «шпор».
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
10 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Кулушевски – 1' 1:1 Юпамекано – 16' 1:2 Гнабри – 31' 1:3 Мюллер – 44' 2:3 Кулушевски – 62'
«Потрясающе вернуться в место, которое всегда будет для меня особенным. Спасибо всем за невероятный приём. Здорово получить несколько минут игры и активизировать подготовку к сезону», — написал Кейн в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).
Кейн находился в системе лондонского клуба с 2004 года. За взрослую команду «шпор» он принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 280 голами и 61 результативной передачей.
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