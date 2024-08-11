Сергей Силкин: «Динамо» достойно играло с «Зенитом». Думал, будет хуже

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о минувшем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые уступили «Зениту» со счётом 0:1.

«В матче с «Зенитом» у «Динамо» чуда не случилось. Но есть и положительные моменты со стороны московской команды: футболисты играли уверенно и достойно, ведь я думал, что будет хуже. У «Зенита» сейчас очень хороший подбор игроков, отсюда сильный состав. Но очень важно посмотреть, как питерцы сыграют с ЦСКА и со «Спартаком». Уже тогда можно будет сделать выводы», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На текущий момент «Динамо» набрало девять очков в четырёх встречах и занимает второе место.

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