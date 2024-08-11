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Тен Хаг ответил на вопрос о возможном уходе Каземиро из «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг ответил на вопрос о возможном уходе Каземиро из «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем 32-летнего опорного полузащитника Каземиро в клубе.

«Я не вижу никаких признаков того, что он собирается покинуть клуб, и мы этому очень рады!» — приводит слова тен Хага AS.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах бразильского футболиста заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Каземиро принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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