Мор: для меня стало сюрпризом, что Глушенков так много забивает и делает это в каждой игре

Бывший футболист Эдуард Мор высказался об игре форварда «Зенита» Максима Глушенкова на старте нынешнего сезона.

«Глушенков — хороший футболист, который тонко понимает игру. У него отличная техника. Честно говоря, я от него ожидал больше голевых передач. Думаю, что он еще много отдаст. Для меня стало сюрпризом, что он так много забивает и делает это в каждом матче», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил девять мячей и отдал одну результативную передачу за шесть матчей в составе петербургского клуба во всех турнирах.