Агент Дивеева: Николич раскрыл у Игоря бомбардирский потенциал

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы центрального защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос, является ли сербский специалист Марко Николич, возглавляющий красно-синих, идеальным тренером для российского футболиста. Напомним, Дивеев забил четыре мяча в четырёх матчах нового сезона РПЛ.

«Идеальный ли тренер Николич для Игоря? Трудно сказать, пока что получается так, что Николич раскрыл у Игоря бомбардирский потенциал, использует его в атаках. Игорь, естественно, отвечает ему своей результативностью.

Есть ли у Игоря в контракте премиальные за забитые мячи? Нет», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Как сообщает Opta Sports, в XXI веке только Сергей Игнашевич забивал за ЦСКА четыре гола среди центральных защитников (без учёта пенальти).

Дивеев забил гол в минувшем матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1). Ранее защитник отметился голом в игре 2-го тура с «Пари НН» (3:0) и забил два мяча во встрече 3-го тура с «Оренбургом» (5:1).

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