Тарханов: у «Зенита» есть запас прочности, если команда выигрывает такой матч с «Динамо»

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов высказался о матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и московским «Динамо» (1:0).

«Все команды РПЛ будут бороться, но всё зависит от того, как будет играть «Зенит». В первых играх команда играла хорошо и много забивала. В матче с «Динамо» у обеих команд было достаточно моментов, а также незабитый пенальти. Но преимущество в прошедшем матче было на стороне «Зенита» благодаря контролю мяча, а также выигранным единоборствам.

Кроме того, было много брака. Даже Сергей Семак после матча заявил, что не было свежести и лёгкости по сравнению с прошедшими играми. Плюс в том, что «Зенит» забил. К примеру, вчера «Наполи» в Кубке Италии не мог обыграть команду из 3-го дивизиона. Поэтому если «Зенит» выигрывает такие матчи, значит, есть запас прочности.

Конечно, удача была на стороне «Зенита», потому что «Динамо» не забило пенальти. Я не знаю, почему на удар решился Нгамалё, хотя у них очень хорошо бьёт 11-метровые Тюкавин. Но никто Нгамалё ничего не мог сказать, может быть, партнёры по команде не знают его языка, а он — русского», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.