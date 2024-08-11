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Расписание матчей РПЛ 11 августа

Расписание матчей РПЛ 11 августа
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Сегодня, 11 августа, в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся два матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

  • 17:30 мск. «Крыльям Советов» — «Факел»
  • 20:00 мск. «Спартак» — «Ахмат»

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 12 очков в четырёх матчах. На второй строчке располагается московское «Динамо», имеющее в своём активе девять очков. На третьем месте находится московский «Локомотив», также заработавший девять очков.

На последнем месте в чемпионате идут «Крылья Советов», которые не сумели набрать ни одного очка в первых трёх турах. На 15-й строчке находится «Факел» с одним очком.

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