Расписание матчей РПЛ 11 августа

Сегодня, 11 августа, в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся два матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

17:30 мск. «Крыльям Советов» — «Факел»

20:00 мск. «Спартак» — «Ахмат»

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 12 очков в четырёх матчах. На второй строчке располагается московское «Динамо», имеющее в своём активе девять очков. На третьем месте находится московский «Локомотив», также заработавший девять очков.

На последнем месте в чемпионате идут «Крылья Советов», которые не сумели набрать ни одного очка в первых трёх турах. На 15-й строчке находится «Факел» с одним очком.