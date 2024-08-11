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Игрок «Краснодара» Тормена: думаю, что всё наладится после победы над ЦСКА

Игрок «Краснодара» Тормена: думаю, что всё наладится после победы над ЦСКА
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Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал, что команда находилась в нервном состоянии, а также выразил надежду, что ситуация в стане «быков» наладится после победы в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. «Краснодар» одержал победу со счётом 2:1, а победный мяч на 90+1-й минуте забил Тормена.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Требования на тренировках стали жёстче? Самое главное, что мы сейчас одержали победу, но в течение недели мы тренировались одинаково, так же отдаваясь команде, выкладывались на каждом занятии. Да, когда нет результата в матчах, то ситуация ухудшается. Мы работаем, а ничего не получается. Но думаю, что всё наладится после этой игры.

Мурад Мусаев стал более нервным и раздражительным из‑за результатов? В таком нервном состоянии не только тренер, но и команда. Но мы всегда выкладываемся на 100%, если результата нет, то мы начинаем быть чем‑то недовольны. Надеемся, что уверенность к нам вернётся», — приводит слова Тормены «Матч ТВ».

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

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