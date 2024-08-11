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«Барселона» может побороться с «Реалом» за подписание Александер-Арнольда — The Sun

«Барселона» может побороться с «Реалом» за подписание Александер-Арнольда — The Sun
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«Барселона» внимательно следит за ситуацией с 25-летним правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, контракт которого с мерсисайдцами заканчивается летом 2025 года. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, помимо каталонского клуба, к английскому футболисту по-прежнему продолжает проявлять интерес мадридский «Реал». Оба испанских гранда считают, что «Ливерпуль» может расстаться с Александер-Арнольдом по причине стремительного прогресса 21-летнего правого защитника Конора Брэдли.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». В его составе футболист принял участие в 310 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 81 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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