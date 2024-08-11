Вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк: старт РПЛ для команды неудовлетворительный

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк оценил старт команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Старт РПЛ со стороны «Динамо» Махачкала неудовлетворительный. Мы хотим побеждать и зарабатывать очки в матчах с любым соперником. Что касается атмосферы в команде, то все футболисты друг за друга и все готовы биться, а также одерживать победы», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После четырёх матчей чемпионата России «Динамо» набрало два очка и на текущий момент занимает 13-е место. В этих встречах махачкалинский клуб два раза сыграл вничью и дважды проиграл. В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Ахматом». Матч состоится 19 августа.

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