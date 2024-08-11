Игрок «Динамо» Лаксальт считает, что для борьбы за чемпионство команде нужно усилиться

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт оценил шансы бело-голубых на чемпионство по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Шансы на титул? Я думаю, что если мы хотим бороться за титул, то нам необходимо точечное усиление. В прошлом сезоне мы показали, что можем это сделать, поэтому нам нужно продолжать работать. Вся команда и персонал должны работать ради этого, и, возможно, у нас это получится», — приводит слова Лаксальта ТАСС.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточно сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

После четырёх матчей нынешнего сезона чемпионата России бело-голубые набрали девять очков и занимают второе место.

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