Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Нант. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Лаксальт считает, что для борьбы за чемпионство команде нужно усилиться

Игрок «Динамо» Лаксальт считает, что для борьбы за чемпионство команде нужно усилиться
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт оценил шансы бело-голубых на чемпионство по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Шансы на титул? Я думаю, что если мы хотим бороться за титул, то нам необходимо точечное усиление. В прошлом сезоне мы показали, что можем это сделать, поэтому нам нужно продолжать работать. Вся команда и персонал должны работать ради этого, и, возможно, у нас это получится», — приводит слова Лаксальта ТАСС.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточно сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

После четырёх матчей нынешнего сезона чемпионата России бело-голубые набрали девять очков и занимают второе место.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Тарханов: у «Зенита» есть запас прочности, если команда выигрывает такой матч с «Динамо»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android