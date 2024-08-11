Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Нант. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно состояние здоровья Роши после фола Сперцяна в матче 4-го тура РПЛ

Стало известно состояние здоровья Роши после фола Сперцяна в матче 4-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Источник, близкий к защитнику ЦСКА Виллиану Роше, сообщил о состоянии футболиста после грубого фола в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2), после которого бразилец не смог продолжить игру. Напомним, полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу игроку красно-синих, после чего у Роши началось кровотечение. Позднее он покинул пределы стадиона на костылях.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«У Виллиана опухла лодыжка после вчерашней игры с «Краснодаром». Ему пришлось наложить четыре шва. Ничего серьёзного, но будут произведены дополнительные тесты, чтобы выяснить его состояние здоровья», — сообщил источник «Чемпионата», близкий к игроку.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

Материалы по теме
Корнеев — о фоле Сперцяна: в любом европейском чемпионате это была бы прямая красная
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android