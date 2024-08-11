Стало известно состояние здоровья Роши после фола Сперцяна в матче 4-го тура РПЛ

Источник, близкий к защитнику ЦСКА Виллиану Роше, сообщил о состоянии футболиста после грубого фола в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2), после которого бразилец не смог продолжить игру. Напомним, полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу игроку красно-синих, после чего у Роши началось кровотечение. Позднее он покинул пределы стадиона на костылях.

«У Виллиана опухла лодыжка после вчерашней игры с «Краснодаром». Ему пришлось наложить четыре шва. Ничего серьёзного, но будут произведены дополнительные тесты, чтобы выяснить его состояние здоровья», — сообщил источник «Чемпионата», близкий к игроку.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.