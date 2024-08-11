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В «Динамо» рассказали, получал ли клуб предложения по Фомину и Тюкавину нынешним летом

В «Динамо» рассказали, получал ли клуб предложения по Фомину и Тюкавину нынешним летом
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, получал ли нынешним летом московский клуб предложения по нападающему Константину Тюкавину и полузащитнику Даниилу Фомину. Также Пивоваров высказался насчёт ситуации с контрактом Фомина, который заканчивается следующим летом.

«Переговоры с Даниилом Фоминым по продлению контракта ещё не завершились. Летом по Фомину и Константину Тюкавину не было зарубежных предложений», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Фомин сыграл четыре матча во всех соревнованиях, где отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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